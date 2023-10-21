Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
Факел2 тайм
Рубин
14:00
ЦСКАНе начат
Локомотив
16:30
ДинамоНе начат
Балтика
19:00
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
Лутон ТаунНе начат
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
Брентфорд
17:00
БёрнлиНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
15:00
МальоркаНе начат
Хетафе
17:15
БетисНе начат
Севилья
19:30
Реал МадридНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
16:00
НаполиНе начат
Торино
19:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
16:30
БохумНе начат
Вольфсбург
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Дармштадт
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Майнц
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
18:00
СтрасбурНе начат
Ницца
22:00
МарсельНе начат

Якубко: Джикия не мог забыть, как играть в футбол

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко высказался о ситуации с игровым временем капитана московского "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: Sport24
– Джикии 29 лет — в этом возрасте футболист должен быть на самом пике. Может, сейчас он и не в лучшей форме, но если нормально готовиться и обойтись без травм, думаю, он не мог забыть, как играть в футбол. Джикию можно спокойно вернуть в состав, просто ему надо хорошо поработать.

29-летний Георгий Джикия с 2017 года выступает в составе московского "Спартака". Его действующий трудовой договор с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем сезоне игровое время российского футболиста заметно сократилось, и он стал часто оказываться на скамейке запасных в стане столичного клуба. В этом розыгрыше чемпионата страны Джикия принял участие в шести матчах. Он не отметился результативными действиями.

Источник: "РБ Спорт"


Джикия Спартак Якубко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится