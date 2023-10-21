– Джикии 29 лет — в этом возрасте футболист должен быть на самом пике. Может, сейчас он и не в лучшей форме, но если нормально готовиться и обойтись без травм, думаю, он не мог забыть, как играть в футбол. Джикию можно спокойно вернуть в состав, просто ему надо хорошо поработать.
29-летний Георгий Джикия с 2017 года выступает в составе московского "Спартака". Его действующий трудовой договор с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем сезоне игровое время российского футболиста заметно сократилось, и он стал часто оказываться на скамейке запасных в стане столичного клуба. В этом розыгрыше чемпионата страны Джикия принял участие в шести матчах. Он не отметился результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Якубко: Джикия не мог забыть, как играть в футбол
Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко высказался о ситуации с игровым временем капитана московского "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: Sport24