"Трансфер Нестора в РПЛ зимой возможен. Мы будем рассматривать предложения. Игрок заинтересован в переезде в Россию", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку бразильского "Сан-Паулу" Родриго Нестору со стороны петербургского "Зенита".
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за клуб, в которых забил два мяча и сделал 8 голевых ассистов. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 23-летнего бразильца в семь миллионов евро.
Агент хавбека "Сан-Паулу" Нестора: трансфер в РПЛ зимой возможен. Родриго заинтересован в переезде в Россию
Агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, прокомментировал возможный трансфер футболиста в клуб РПЛ.
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