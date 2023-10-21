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Агент хавбека "Сан-Паулу" Нестора: трансфер в РПЛ зимой возможен. Родриго заинтересован в переезде в Россию

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Агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, прокомментировал возможный трансфер футболиста в клуб РПЛ.
Фото: Getty Images
"Трансфер Нестора в РПЛ зимой возможен. Мы будем рассматривать предложения. Игрок заинтересован в переезде в Россию", - цитирует агента Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку бразильского "Сан-Паулу" Родриго Нестору со стороны петербургского "Зенита".

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за клуб, в которых забил два мяча и сделал 8 голевых ассистов. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 23-летнего бразильца в семь миллионов евро.


Сан-Паулу Российские трансферы
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