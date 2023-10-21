Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Балтика
19:00
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
Вулверхэмптон2 тайм
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
Брайтон энд Хоув2 тайм
Брентфорд
2 - 0 2 0
Бёрнли2 тайм
Ноттингем Форест
2 - 1 2 1
Лутон Таун2 тайм
Ньюкасл Юнайтед
4 - 0 4 0
Кристал Пэлас2 тайм
Челси
19:30
АрсеналНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
Бетис2 тайм
Севилья
19:30
Реал МадридНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен
Торино
19:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БохумЗавершен
Вольфсбург
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
2 - 0 2 0
СтрасбурПерерыв
Ницца
22:00
МарсельНе начат

Президент "Ростова": вообще не думаем об уходе Карпина, список безработных тренеров не ведем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, в каких ситуациях рассмотрит вариант с увольнением главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
- Импульсивных решений я не принимаю. Но если будет разлад внутри коллектива или если Валерий Георгиевич придет и скажет, что у него не получается и он больше не может, тогда мы рассмотрим такую возможность. Мы вообще не думаем об уходе Карпина. Список тренеров, которые находятся в поисках работы, мы не ведем, - передает слова Арутюнянца "СЭ".

"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал 10 очков в 11 стартовых матчах Российской премьер-лиги и занимает в промежуточной турнирной таблице по ходу 12 тура 15 место - в зоне прямого вылета. В сезоне-2022/2023 желто-синие финишировали на четвертом месте, до последнего тура сохраняя шансы на серебряные медали. Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года за вычетом периода с августа 2021 года по март 2022 года, когда специалист работал только в сборной России.


Ростов Карпин Арутюнянц
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится