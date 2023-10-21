- Импульсивных решений я не принимаю. Но если будет разлад внутри коллектива или если Валерий Георгиевич придет и скажет, что у него не получается и он больше не может, тогда мы рассмотрим такую возможность. Мы вообще не думаем об уходе Карпина. Список тренеров, которые находятся в поисках работы, мы не ведем, - передает слова Арутюнянца "СЭ".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал 10 очков в 11 стартовых матчах Российской премьер-лиги и занимает в промежуточной турнирной таблице по ходу 12 тура 15 место - в зоне прямого вылета. В сезоне-2022/2023 желто-синие финишировали на четвертом месте, до последнего тура сохраняя шансы на серебряные медали. Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года за вычетом периода с августа 2021 года по март 2022 года, когда специалист работал только в сборной России.
Президент "Ростова": вообще не думаем об уходе Карпина, список безработных тренеров не ведем
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, в каких ситуациях рассмотрит вариант с увольнением главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"