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Осинькин – об игре с "Зенитом": наверное, самый сложный матч

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с петербургским "Зенитом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
– Наверное, самый сложный матч именно с "Зенитом" и именно на выезде. Сейчас посмотрим, на что способны. Постараемся дать бой. Хотя понимаем, что у нас есть проблемы, — цитирует Осинькина "Матч ТВ".

Сегодня, 22 октября 2023 года, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится один из центральных матчей 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Зенит" сыграет против самарских "Крыльев Советов". Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

После 11-ти туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" заработал 20 баллов. Самарские "Крылья Советов", в свою очередь, заработали 21 очко.


Осинькин Крылья Советов Зенит
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