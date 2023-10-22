– Наверное, самый сложный матч именно с "Зенитом" и именно на выезде. Сейчас посмотрим, на что способны. Постараемся дать бой. Хотя понимаем, что у нас есть проблемы, — цитирует Осинькина "Матч ТВ".
Сегодня, 22 октября 2023 года, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится один из центральных матчей 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Зенит" сыграет против самарских "Крыльев Советов". Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.
После 11-ти туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" заработал 20 баллов. Самарские "Крылья Советов", в свою очередь, заработали 21 очко.
Осинькин – об игре с "Зенитом": наверное, самый сложный матч
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с петербургским "Зенитом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости