— Хорошая игра, ребята молодцы. Могли раньше открывать счет, имели моменты, но вышло так, как вышло. Команда поняла месседж тренерского штаба, мы хорошо поработали и достигли прогресса, не поменяли свой стиль. Движемся в правильном направлении.
22 октября московский "Спартак" провел свой матч в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграли против нижегородского "Пари НН". Красно-белые одержали победу со счетом 1:0.
После 12-го тура Российской Премьер-Лиги столичный "Спартак" заработал 20 очков. Красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль – после игры "Пари НН": команда поняла месседж тренерского штаба
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды над нижегородским "Пари НН" (1:0) в 12-м туре чемпионата России.
Фото: РИА Новости