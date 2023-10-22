– Это результат тактической работы в последние недели. Некоторые ребята приехали из сборных, поэтому те, кто вышел сегодня в старте, они это заслужили, — передает слова Абаскаля "РИА Новости".
Сегодня в Москве состоялся очередной матч 12-го тура чемпионата России по футболу, где местный "Спартак" обыграл нижегородский "Пари НН" со счетом 2:0. Нападающий красно-белых Александр Соболев не попал в стартовый состав столичного клуба. Российский футболист появился на поле после перерыва. Он заменил голландца Квинси Промеса, который почувствовал дискомфорт.
Абаскаль – о невыходе Соболева в основе "Спартака" на матч с "Пари НН": это результат тактической работы
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил, почему нападающий команды Александр Соболев не попал в стартовый состав красно-белых на игру 12-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"