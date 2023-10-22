– Гонка набирает обороты. "Спартак" подтянулся, мощно сыграл против "Пари НН" и заслуженно победил. Я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки. Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел.
Не случайно именно Литвинова признали лучшим игроком матча. На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее обоих, – цитирует Орлова "СЭ".
22 октября "Спартак" на своем поле нанес поражение "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в рамках 12-го тура РПЛ. В составе "красно-белых" отличились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Отметим, что нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия не попали в стартовый состав хозяев по решению главного тренера Гильермо Абаскаля.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в таблице чемпионата России. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом".
Орлов: Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Спартака" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России с "Пари Нижний Новгород" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"