– Как обычно, минимальная победа "Спартака" с участием арбитра. Эти придурки палятся на мелочах – очень хотят помочь, но не знают как. Потом все делают ангельские лица и рассказывают, что просто ошиблись. Если спартаковским болельщикам нравятся победы за счет игрока в черной форме, то ради бога. Я считаю, что это не комильфо, – цитирует Червиченко "Чемпионат".
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав и появился на поле во втором тайме. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ.
Червиченко – о судействе матча с "Пари НН": если болельщикам "Спартака" нравятся победы за счет 12-го игрока, ради бога
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением по поводу победы "красно-белых" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России над "Пари НН" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"