Как сообщает источник, сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара. Федерации футбола обеих стран уже ведут переговоры по данной теме. Отмечается, что встреча с высокой долей вероятности пройдет в 2024 году. Ожидается, что она будет организована в России.
Напомним, в ходе октябрьского тренировочного сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина выиграли у Камеруна со счетом 1:0 и сыграли вничью с командой Кении (2:2). Наша сборная по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: "СЭ"
Сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара
Российский футбольный союз обсуждает с Федерацией футбола Занзибара проведение товарищеской игры между национальными сборными.
Фото: РФС