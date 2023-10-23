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Сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара

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Российский футбольный союз обсуждает с Федерацией футбола Занзибара проведение товарищеской игры между национальными сборными.
Фото: РФС
Как сообщает источник, сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара. Федерации футбола обеих стран уже ведут переговоры по данной теме. Отмечается, что встреча с высокой долей вероятности пройдет в 2024 году. Ожидается, что она будет организована в России.

Напомним, в ходе октябрьского тренировочного сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина выиграли у Камеруна со счетом 1:0 и сыграли вничью с командой Кении (2:2). Наша сборная по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: "СЭ"


Сборная России РФС
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