"Крылья Советов" меня очень удивили. Удивили неприятно. Куда пропали эти быстрые выходы, как с ЦСКА, "Спартаком"? Один момент за матч — этого мало. "Зенит" на классе и исполнителях показал "Крыльям", кто в РПЛ хозяин", — передает слова Созина "Чемпионат".
22 октября "Зенит" принимал "Крылья Советов" на "Газпром Арене". Игра завершилась со счетом 3:1.
После встречи "Зенит" вышел на второе место. У сине-бело-голубых 23 очка в 12 играх. "Крылья Советов" находятся рядом с петербуржцами. Самарцы набрали 21 очка в 12 матчах и идут на третьей строчке в таблице РПЛ.
Созин: вчера "Зенит" показал "Крыльям", кто в РПЛ хозяин
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился своим мнением о вчерашнем матче между "Зенитом" и "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: "Чемпионат"