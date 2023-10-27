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Ерохин: с удовольствием поеду в сборную России, если позовут

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Футболист "Зенита" Александр Ерохин заявил, что у него остается желание играть за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно у меня остаются желание, мотивация и силы еще сыграть за сборную. С удовольствием поехал бы в случае вызова. Надеюсь, такая возможность еще представится", – передает слова Ерохина "РБ Спорт".

Ерохин дебютировал за сборную России в августе 2016 года. За это время полузащитник сыграл 32 матча за национальную команду. В них игрок забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ерохин был в составе сборной России на домашнем Чемпионате мира 2018 года. Также за год до этого футболист сыграл 3 матча на Кубке Конфедераций. В них россиянин отдал 1 голевую передачу.

Последний матч за сборную России Ерохин сыграл в 2021 году против Хорватии. Та игра закончилась поражением для национальной команды со счетом 1:0.


Сборная России Ерохин Зенит
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