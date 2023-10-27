31-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес не поехал с командой в Воронеж на игру 13 тура Российской премьер-лиги с "Факелом", сообщают СМИ. По данным источника, футболист остался в Москве.
Матч "Факел" - "Спартак" пройдет завтра, 28 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата в активе красно-белых 20 очков и четвертое место в таблице, воронежцы с 12 очками идут 13-ми.
В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах "Спартака" из 17, забил 5 голов и выполнил 6 голевых передач.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Промес не поехал с командой на матч "Факел" - "Спартак"
По информации источника, атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес не поехал в Воронеж на матч 13 тура РПЛ против "Факела".
Фото: "Спорт-Экспресс"