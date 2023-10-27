- Мне кажется, что матч будет ничейным. "Локомотив" неплохо играет, да и "Ростов" хорошо себя проявил в последнем матче. Так что не могу отдать предпочтение ни одному из соперников. Будет ли у Дзюбы дополнительная мотивация против команды Карпина? Не знаю. Но мне кажется, что когда футболист выходит на поле, то не думает об этом. И потом, я не думаю, что между ними до сих пор есть какие-то вопросы, - передает слова Кечинова "Евро-Футбол".
"Ростов" по итогам 12 туров Российской премьер-лиги находится на десятом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков в 12 матчах. В 12 туре чемпионата желто-синие крупно обыграли на своем поле "Ахмат" (3:0), оборвав 7-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ.
"Локомотив" с 20 очками находится на пятой строчке таблицы РПЛ. В рамках 12 тура "железнодорожники" сыграли домашнюю ничью с московским "Динамо" (0:0).
Ранее "Ростов" и "Локомотив" в этом сезоне дважды встретились в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Обе игры завершились в пользу хозяев полей - со счетом 2:1 в Ростове-на-Дону и 3:1 в Москве.
Кечинов: "Ростов" хорошо себя проявил в матче с "Ахматом". Не думаю, что между Дзюбой и Карпиным остались вопросы
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов рассказал о своих ожиданиях от матча 13 тура РПЛ "Ростов" - "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"