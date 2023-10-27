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Полузащитник "Рубина" Кабутов – об игре с "Балтикой": мы были ближе к победе

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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Кабутов прокомментировал победу своей команды над калининградской "Балтикой" (1:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото:
— Мы были ближе к победе. Бог нас вознаградил за это. Эмоции максимальные. Я хотел у Вады мяч отнять не потому, что хотел пробить, я думал Чума (Никола Чумич) пробьет. Мы стандарты отрабатываем. Но Вада был уверен и забил. Принес команде победу, так что мы очень рады.

Напомним, 27 октября 2023 года в городе Казань на стадионе "Ак Барс Арена" был проведен матч 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Рубин" сыграл против калининградской "Балтики". Клуб из Татарстана одержал викторию со счетом 1:0. Свой победный мяч хозяева забили на 88 минуте. В их составе отличился полузащитник Валентин Вада, который точно ударил со штрафного.

Источник: "Матч ТВ"


Рубин Кабутов
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