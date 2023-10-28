Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
14:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
16:30
ОренбургНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Зенит
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
ЛенинградецЗавершен
Енисей
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Сокол
14:00
АкронНе начат
Волгарь
16:00
РодинаНе начат
Шинник
16:00
ТорпедоНе начат
Кубань
16:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
17:00
ТюменьНе начат
Химки
18:00
Динамо МхНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
14:30
БрентфордНе начат
Арсенал
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Борнмут
17:00
БёрнлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
15:00
Лас-ПальмасНе начат
Барселона
17:15
Реал МадридНе начат
Мальорка
19:30
ХетафеНе начат
Кадис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
16:00
БолоньяНе начат
Лечче
19:00
ТориноНе начат
Ювентус
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
УнионНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Бавария
16:30
ДармштадтНе начат
Штутгарт
16:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
18:00
ЛорьянНе начат
Ланс
22:00
НантНе начат

Агент: летом Батчи может покинуть "Краснодар"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент нападающего "Краснодара" Жоау Батчи Эдуардо Мариньо заявил о возможном уходе своего клиента из клуба по окончании сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Возможен ли уход Батчи этой зимой? Он возможен летом", - приводит Sport24 слова агента.

Жоау Батчи, выступающий на позиции крайнего форварда, перешел в "Краснодар" в сентябре прошлого года. Действующий контракт футболиста с краснодарцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний португалец принял участие в 16 матчах за клуб, в которых забил один гол и сделал три голевые передачи.


Батчи Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится