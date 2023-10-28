"Возможен ли уход Батчи этой зимой? Он возможен летом", - приводит Sport24 слова агента.
Жоау Батчи, выступающий на позиции крайнего форварда, перешел в "Краснодар" в сентябре прошлого года. Действующий контракт футболиста с краснодарцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне 25-летний португалец принял участие в 16 матчах за клуб, в которых забил один гол и сделал три голевые передачи.
Агент: летом Батчи может покинуть "Краснодар"
Агент нападающего "Краснодара" Жоау Батчи Эдуардо Мариньо заявил о возможном уходе своего клиента из клуба по окончании сезона.
Фото: ФК "Краснодар"