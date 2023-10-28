- Мы общаемся с Ильей постоянно, у него есть мечта поиграть в Европе. А по поводу выкупа со стороны "Урала" - думаю, у него серьёзная цена. Тут надо все моменты взвешивать. Сезон закончится, будем разговаривать. "Урал" вытащил счастливый билет - Помазун уже 4 года защищает их ворота, болельщики его любят, признают лучшим. Давайте не будем загадывать, парень в самом соку, хочется попробовать силы в Европе. Я считаю, что он усилил бы любой клуб РПЛ, считаю, что Илья входит в тройку лучших вместе с Сафоновым и Лантратовым.
27-летний воспитанник академии московского ЦСКА Илья Помазун выступает за "Урал" на правах аренды до конца текущего сезона. Действующее соглашение голкипера с "армейцами" рассчитано до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за екатеринбургский клуб 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего в активе Помазуна 99 встреч в футболке "Урала", 127 пропущенных мячей и 28 игр на ноль. По итогам 12 прошедших туров "Урал" занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Завтра, 29 октября, екатеринбуржцы сыграют на выезде с московским "Динамо". Матч 13-го тура начнется 16:30 по столичному времени.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Помазун в самом соку, он хочет попробовать свои силы в Европе
Агент вратаря "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал, что его клиент хочет попробовать свои силы в Европе.
Фото: Sport24