"Эмоции положительные. Я рад, что все прошло очень быстро и очень качественно. Теперь жизнь усложнится? Нет. У меня появилась дополнительная мотивация", — сказал Круговой.
25-летний Круговой впервые стал отцом. Жена родила футболисту "Зенита" дочку.
В нынешнем сезоне Круговой принял участие в 11 матчах, в которых отметился двумя результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт".
Круговой: жизнь после рождения дочери не усложнится. Появилась дополнительная мотивация
Защитник "Зенита" Данил Круговой высказался об эмоциях после рождения дочери.
Фото: личный архив Кругового