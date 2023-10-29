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Юран – о судействе в матче с "Сочи": мы здесь причем, если они на последнем месте?

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Наставник нижегородского "Пари НН" Сергей Юран высказался о работе судей после матча 13-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0).
Фото: "Матч ТВ"
— Ну вы все видели. Мы здесь причем, если "Сочи" на последнем месте? Причем мы здесь? Такие пенальти поставили бы "Спартаку", "Зениту", ЦСКА, "Локомотиву", "Динамо"? Не рассматривались бы. Спасибо!

Нижегородский "Пари НН" сегодня дома сыграл против "Сочи" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Отметим, что во втором тайме в ворота команды Сергея Юрана было назначено два пенальти. Но южане не сумели реализовать свои 11-метровые удары.

После 13-ти туров РПЛ "Сочи" с 9-ю очками занимает последнее место в турнирной таблице. "Пари НН" с 20 очками пребывает на четвертой строчке.

Источник: "Матч ТВ"


Юран Сочи Нижний Новгород
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