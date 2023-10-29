– Сейчас команда какие-то матчи проигрывает, но старается биться в каждой игре, выгрызает очки. Сейчас историческое место в турнирной таблице для Нижнего Новгорода. Такого еще не было.
Сегодня, 29 октября 2023 года, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Пари НН" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Сергея Юрана заработали 20 очков. В настоящее время нижегородский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Пари НН": 4 место в таблице РПЛ является историческим для Нижнего Новгорода
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о текущем расположении нижегородского клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Пари НН"