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Гендиректор "Пари НН": 4 место в таблице РПЛ является историческим для Нижнего Новгорода

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о текущем расположении нижегородского клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Пари НН"
– Сейчас команда какие-то матчи проигрывает, но старается биться в каждой игре, выгрызает очки. Сейчас историческое место в турнирной таблице для Нижнего Новгорода. Такого еще не было.

Сегодня, 29 октября 2023 года, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Пари НН" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Сергея Юрана заработали 20 очков. В настоящее время нижегородский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"



Нижний Новгород Мелик-Гусейнов Сочи Юран
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