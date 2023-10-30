"Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году", — сказал Пайва.
Сборная Бразилии — участник чемпионата мира 2022 года. В четвертьфинале команде Тите вылетела от сборной Хорватии, которая по итогу завоевала бронзовые медали мундиаля.
Сборная России находится в международном бане после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Россию вернут на международную арену только после окончания этих событий. Эта информация была подтверждена УЕФА и ФИФА.
Источник: Sport24.
РФС и Бразилия ведут переговоры по поводу товарищеского матча
Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал, что РФС хочет организовать товарищеский матч Россия — Бразилия.
Фото: Reuters