"Я же не говорил, что перехожу в ЦСКА. Все возможно. Но почвы для этого нет. Это не задевает руководство. Просто разговоры", — сказал Ахметов.
25-летний Ахметов стал игроком "Краснодара" летом 2022 года на правах свободного агента. Спортсмен является воспитанником академии Коноплёва, а с 2013 по 2018 год находился в структуре "Рубина". С 2018 по 2022 год Ахметов играл за ЦСКА.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ахметов: не говорил, что перехожу в ЦСКА. Это не задевает руководство "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов высказался на тему своего возможного возвращения в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"