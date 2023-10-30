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Ахметов: не говорил, что перехожу в ЦСКА. Это не задевает руководство "Краснодара"

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Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов высказался на тему своего возможного возвращения в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Я же не говорил, что перехожу в ЦСКА. Все возможно. Но почвы для этого нет. Это не задевает руководство. Просто разговоры", — сказал Ахметов.

25-летний Ахметов стал игроком "Краснодара" летом 2022 года на правах свободного агента. Спортсмен является воспитанником академии Коноплёва, а с 2013 по 2018 год находился в структуре "Рубина". С 2018 по 2022 год Ахметов играл за ЦСКА.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ахметов ЦСКА Краснодар
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