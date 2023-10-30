"Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум? Да, пожалуй, соглашусь. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения", — сказал Газзаев.
Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА летом 2022 года. В первый же сезон команда под его руководством выиграла Кубок России и заняла второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев — о Федотове: выжимает из ЦСКА максимум. Он не ноет, а все время ищет выход из положения
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев похвалил нынешнего наставника команды Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА