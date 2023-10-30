Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
АталантаНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Газзаев — о Федотове: выжимает из ЦСКА максимум. Он не ноет, а все время ищет выход из положения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев похвалил нынешнего наставника команды Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум? Да, пожалуй, соглашусь. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения", — сказал Газзаев.

Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА летом 2022 года. В первый же сезон команда под его руководством выиграла Кубок России и заняла второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Федотов Газзаев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится