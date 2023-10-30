"Честно, это просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола", — сказал Радмановац.
Игнашевич завершил игровую карьеру летом 2018 года после чемпионата мира в России. На его счету 128 матчей за сборную России и 539 в составе московского ЦСКА.
В качестве тренера Игнашевич успел потренировать "Торпедо". В "Балтике" специалист работает с октября 2021 года.
Источник: Metaratings.
Защитник "Балтики" Радмановац: Игнашевич — топовый тренер. Не зря он считается легендой российского футбола
Защитник "Балтики" Никола Радмановац высказался о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"