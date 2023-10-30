Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
АталантаНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Защитник "Балтики" Радмановац: Игнашевич — топовый тренер. Не зря он считается легендой российского футбола

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Балтики" Никола Радмановац высказался о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"
"Честно, это просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола", — сказал Радмановац.

Игнашевич завершил игровую карьеру летом 2018 года после чемпионата мира в России. На его счету 128 матчей за сборную России и 539 в составе московского ЦСКА.

В качестве тренера Игнашевич успел потренировать "Торпедо". В "Балтике" специалист работает с октября 2021 года.

Источник: Metaratings.


Игнашевич Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится