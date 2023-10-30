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Обляков: есть цель перейти в хорошую зарубежную команду

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Иван Обляков высказался о желании попробовать свои силы в Европе.
Фото: РФС
– Есть цель перейти в хорошую зарубежную команду? Да, почему нет, уровень футбола в топ-5 лиг выше. Любой футболист, который туда уедет, прибавит, — цитирует Облякова "Матч ТВ".

25-летний Иван Обляков является игроком московского ЦСКА с 2018 года. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие 14 матчах, в которых ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в десять миллионов евро.


ЦСКА Обляков
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