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Защитник "Крыльев" Костанца – о получении паспорта РФ: интересная тема, я бы сделал

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Бразильский защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца, также имеющий паспорт гражданина Италии, признался, что не возражает против получения российского гражданства.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Думал ли я получить паспорт РФ по примеру Клаудиньо? Интересная тема. Я бы сделал, без проблем, – цитирует Констанца Sport24.

24-летний латиноамериканец перешел в самарские "Крылья Советов" в январе 2022 года из молдавского "Шерифа". Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25. Рыночная стоимость Костанца оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро. Крайний защитник провел за "Крылья" 43 матча в чемпионате и Кубке России, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.


Крылья Советов Костанца
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