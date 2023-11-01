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Футболист "Крыльев Советов" Костанца: в Самаре получаю самую высокую зарплату за всю карьеру

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Защитник самарских "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о своей заработной плате в российской команде.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— Мы слышали, что ты получаешь в "Крыльях" 600 тысяч евро в год. Правда? Не могу раскрывать цифры. Но главное, что семью обеспечиваю. Наверное, в Самаре получаю самую высокую зарплату за всю карьеру.

24-летний Фернандо Костанца является игроком самарских "Крыльев Советов" с января 2022 года. Его действующее соглашение с "волжанами" рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,80 млн евро. В нынешнем бразильский футболист принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Источник: Sport24





Крылья Советов Костанца
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