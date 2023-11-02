"Хороший результат. Мы выполнили задачу еще два матча назад. Конечно, хотелось провести оставшиеся матчи получше, получилось так — проиграли. Сегодня было более-менее по игре, но такое случается. Групповую стадию прошли достойно", — передает слова Зиньковского "СЭ".
Вчера, 1 ноября, "Спартак" встречался с "Краснодаром" в рамках Кубка России. "Быки" оказались сильнее оппонентов из Москвы. Южане выиграли со счетом 3:2.
С первого места в группе D Кубка России выходит московский "Спартак". Красно-белые смогли набрать 12 очков за 6 матчей. "Краснодар" стал вторым. Черно-зеленые набрали 11 очков.
В текущем сезоне Зиньковский сыграл 18 матчей. В них российский вингер забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Зиньковский: групповую стадию Кубка России мы прошли достойно
27-летний вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский оценил выступление красно-белых в групповой части Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"