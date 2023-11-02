– Победный гол Заболотного? Сильные ягодицы, – цитирует Торопа "Чемпионат".
2 ноября московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче заключительного тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России над "Оренбургом" и сместил южноуральцев с верхней строчки в таблице квартета A. Игра состоялась на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 3:1 (2:1) в пользу "армейцев".
На 35-й минуте нападающий Федор Чалов вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти - 1:0. Спустя 2 минуты турецкий форвард "Пари НН" Эмирджан Гюрлюк восстановил равенство - 1:1. Под занавес первого тайма Антон Заболотный сделал счет 2:1 в пользу "красно-синих". На 74-й минуте 25-летний Чалов оформил дубль и поставил победную точку - 3:1.
Благодаря этому результату ЦСКА набрал 11 очков и по результатам личных встреч обогнал "Оренбург" в таблице, заняв 1-е место в квартете A. Южноуральский клуб с 11 очками финишировал вторым в группе. Обе команды продолжат борьбу в верхней сетке Пути РПЛ Кубка России.
Вратарь ЦСКА Тороп: победный гол Заболотного "Оренбургу"? Сильные ягодицы
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп после выигрыша в домашнем матче 6-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России у "Оренбурга" (3:1) заявил, что форвард хозяев Антон Заболотный забил победный гол благодаря сильным ягодицам.
Фото: ПФК ЦСКА