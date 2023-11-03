Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
23:00
МонпельеНе начат

Рассказов: "Спартак" способен побороться за титул в этом сезоне РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов заявил, что московский "Спартак" еще способен побороться за чемпионство.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много. Вполне способны побороться за титул, — передает слова Рассказова "СЭ".

"Спартак" находится на седьмом месте. Красно-белые набрали 20 очков в 13 матчах. В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с "Локомотивом". Игра состоится 5 ноября.

За "Спартак" Рассказов сыграл 86 матчей. В них защитник забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России.


Крылья Советов Спартак Рассказов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится