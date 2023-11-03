"Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много. Вполне способны побороться за титул, — передает слова Рассказова "СЭ".
"Спартак" находится на седьмом месте. Красно-белые набрали 20 очков в 13 матчах. В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с "Локомотивом". Игра состоится 5 ноября.
За "Спартак" Рассказов сыграл 86 матчей. В них защитник забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России.
Рассказов: "Спартак" способен побороться за титул в этом сезоне РПЛ
Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов заявил, что московский "Спартак" еще способен побороться за чемпионство.
Фото: ПФК "Крылья Советов"