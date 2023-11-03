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Агент: Шомуродова хотел подписать "Краснодар" и один московский клуб. Решили остаться в Италии

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Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов рассказал, что нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов мог вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение — из Москвы, другое — от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии", — сказал Муминов.

28-летний Шомуродов с 2017 по 2020 год играл за "Ростов", в составе которого в 91 матче забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Cейчас спортсмен играет на правах аренды за "Кальяри", а права на него принадлежат "Роме".

Источник: Sport24.


Шомуродов Рома Краснодар Ростов
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