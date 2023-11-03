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Балахнин: "Сочи" по-тихоньку выходит из кризиса

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Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча РПЛ "Динамо" и "Сочи".
Фото: РИА Новости
"Сейчас сочинцы показывают, что потихоньку выходят из кризиса. Что-то у них начинает получаться. Но бело-голубые обладают хорошим составом, поэтому их можно назвать фаворитами этого матча", — цитирует Балахнина "Еврофутбол".

Игра между "Сочи" и "Динамо" пройдет 6 ноября в 19:30 в Сочи на стадионе "Фишт".

"Сочи" находится на 16-м месте в РПЛ. Южане набрали 9 очков. "Динамо" идет четвертым, набрав 21 очко.

По ходу сезона 2023/2024 "Сочинцы" меняли главного тренера. Дмитрий Хохлов был уволен, и его заменил Александр Точилин.


Сочи Динамо Балахнин
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