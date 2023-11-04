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Шунин: кепка Яшина до следующей игры будет находиться у Гладышева

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Игрок "Динамо" Антон Шунин рассказал, что кепка Льва Яшина сейчас находится у форварда бело-голубых Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"
"После победы над "Пари НН" поздравили Гладышева. Там были песни и танцы. Вручили Гладышеву кепку Яшина, так что до следующей игры будет ходить с ней", – приводит слова Шунина "СЭ".

Гладышев оформил победный гол в кубковом матче с "Пари НН" (2:1).

Следующим соперником для "Динамо" станет "Сочи". Южане располагаются на последнем месте в РПЛ, набрав 9 очков в 13 матчах. Москвичи идут на четвертом месте с 21 очками на счету. Игра начнется 6 ноября в 19:30.


Динамо Гладышев Шунин Яшин
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