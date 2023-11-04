"Нам известно, что такой интерес существует, но никаких официальных обращений в клуб не было", — сказал Еремякин.
Ранее сообщалось, что пригласить в московскую команду нападающего хочет лично главный тренер "Динамо" Марцел Личка, который работал с ним в "Оренбурге".
В нынешнем сезоне 25-летний Воробьев принял участие в 13 матчах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.
Источник: "Чемпионат".
В "Оренбурге" подтвердили интерес "Динамо" к Воробьеву
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил, что "Динамо" интересуется нападающим команды Дмитрием Воробьёвым.
Фото: ФК "Оренбург"