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В "Оренбурге" подтвердили интерес "Динамо" к Воробьеву

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил, что "Динамо" интересуется нападающим команды Дмитрием Воробьёвым.
Фото: ФК "Оренбург"
"Нам известно, что такой интерес существует, но никаких официальных обращений в клуб не было", — сказал Еремякин.

Ранее сообщалось, что пригласить в московскую команду нападающего хочет лично главный тренер "Динамо" Марцел Личка, который работал с ним в "Оренбурге".

В нынешнем сезоне 25-летний Воробьев принял участие в 13 матчах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Источник: "Чемпионат".


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