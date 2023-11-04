– Победить могли обе стороны, нам повезло, что мы смогли забить голы. "Ахмату", конечно, сложно было вскрывать нашу насыщенную оборону, поэтому такая игра на три результата. Мы могли проиграть, могла быть ничья. Где-то футбольный всевышний был на нашей стороне.
Сегодня, 4 ноября, воронежский "Факел" провел свой матч в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. Он на выезде сыграл против грозненского "Ахмата". Подопечные Сергея Ташуева, который начинал сезона в качестве главного тренера чеченской команды, одержали победу. Итоговый счет – 2:1 в пользу воронежцев.
После 14 тура РПЛ на счету "Факела" 18 набранных баллов. Воронежская команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Факела" Ташуев – о победе над "Ахматом": мы могли проиграть, могла быть ничья
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над грозненским "Ахматом" (2:1) в матче 14-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Факел"