Губерниев – о дерби "Локомотив" – "Спартак": по такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять
Известный комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал ничейный исход московского дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1) в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Хороший матч "Локомотив" – "Спартак" 1:1. Но важно помнить, играли 7-я и 8-я команды чемпионата. Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, а не только запас эмоций. Если "Локо" научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом, – написал Губерниев в своем Telegram-канале.