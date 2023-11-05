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Губерниев – о дерби "Локомотив" – "Спартак": по такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять

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Известный комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал ничейный исход московского дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1) в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Хороший матч "Локомотив" – "Спартак" 1:1. Но важно помнить, играли 7-я и 8-я команды чемпионата. Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, а не только запас эмоций. Если "Локо" научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом, – написал Губерниев в своем Telegram-канале.


Спартак Локомотив Губерниев Дзюба
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