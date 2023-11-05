"Честно, я не ожидал такого результата. После удаления все думали, что "Локомотив" должен был выиграть", — сказал Геркус.
Отметим, что с концовки первого тайма "Спартак" играл в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича за фол последней надежды. Однако это не помешало команде первой открыть в счёт в матче, однако затем "Локомотив" всё-таки сравнял счёт и матч завершился ничьёй.
Источник: ТАСС.
Геркус: — о матче "Локо" — "Спартак": не ожидал такого результата
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что удивился результату матча команды со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"