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Геркус: — о матче "Локо" — "Спартак": не ожидал такого результата

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что удивился результату матча команды со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Честно, я не ожидал такого результата. После удаления все думали, что "Локомотив" должен был выиграть", — сказал Геркус.

Отметим, что с концовки первого тайма "Спартак" играл в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича за фол последней надежды. Однако это не помешало команде первой открыть в счёт в матче, однако затем "Локомотив" всё-таки сравнял счёт и матч завершился ничьёй.

Источник: ТАСС.


Геркус Спартак Локомотив
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