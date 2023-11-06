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Джикия — о сборной Кубы: в нынешней ситуации мы играем с теми, кого нашло наше руководство

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Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о предстоящем матче команды со сборной Кубы.
Фото: Дарья Исаева, «СЭ»
"Как отношусь к сборной Кубы? Ко всем относимся с уважением. В нынешней ситуации мы играем с теми, кого нашло наше руководство", — сказал Джикия.

Отметим, что сборная России в новейшей истории ещё не проводила матчи со сборной Кубы. С кубинцами играла лишь сборная СССР. Игра между Россией и Кубой состоится 20 ноября в Волгограде.

Источник: Sport24.


Джикия Сборная России Сборная Кубы Спартак
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