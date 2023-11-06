"Как отношусь к сборной Кубы? Ко всем относимся с уважением. В нынешней ситуации мы играем с теми, кого нашло наше руководство", — сказал Джикия.
Отметим, что сборная России в новейшей истории ещё не проводила матчи со сборной Кубы. С кубинцами играла лишь сборная СССР. Игра между Россией и Кубой состоится 20 ноября в Волгограде.
Источник: Sport24.
Джикия — о сборной Кубы: в нынешней ситуации мы играем с теми, кого нашло наше руководство
Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о предстоящем матче команды со сборной Кубы.
Фото: Дарья Исаева, «СЭ»