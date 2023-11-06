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Дркушич — о капитанстве в "Сочи": многое перенял из поведения Облака

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич высказался о роли капитана команды.
Фото: сборная Словении
"Знал, что у меня есть лидерские качества, но раскрыть их получилось после вызова в сборную Словении. Там я увидел, как роль капитана выполняет Ян Облак. Это один из сильнейших вратарей мира, который часто выходит с капитанской повязкой в мадридском "Атлетико". Его спокойствие и харизма помогают всей команде. Я много перенял из его поведения и перенес все это в "Сочи", но мне ещё есть к чему стремиться", — сказал Дркушич.

Ваня Дркушич играет за "Сочи" с января 2022 года. В новом сезоне 24-летний защитник принял участие в 11 матчах, в которых забил один мяч. В российской команде Дркушич впервые получил вызов в сборную Словении и теперь является важным игроком своей национальной команды, где и выступает вместе с вратарём "Атлетико" Яном Облаком.

Соглашение Дркушича с "Сочи" рассчитан до лета 2025 года. Ранее спортсмен заявил, что его команда, занимающая ныне последнее место, точно не вылетит из РПЛ.

Источник: Metaratings.


Дркушич Сочи Облак Атлетико
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