"Верю, что смогу попасть в список. Без разницы: официальные игры или нет. Поехать играть за сборную — чистый кайф", — сказал Чернов.
Сборная России 20 ноября проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде и, вероятно, закончит игровую программу на 2023 год. В последний раз 27-летний Чернов вызывался в сборную России в 2015 году, когда главным тренером команды был Фабио Капелло.
Источник: Sport24.
Никита Чернов: верю, что вернусь в сборную России. Поехать играть за сборную — чистый кайф
Защитник "Спартака" Никита Чернов верит, что сможет вернуться в сборную России.
Фото: Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»