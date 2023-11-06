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Никита Чернов: верю, что вернусь в сборную России. Поехать играть за сборную — чистый кайф

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Защитник "Спартака" Никита Чернов верит, что сможет вернуться в сборную России.
Фото: Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»
"Верю, что смогу попасть в список. Без разницы: официальные игры или нет. Поехать играть за сборную — чистый кайф", — сказал Чернов.

Сборная России 20 ноября проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде и, вероятно, закончит игровую программу на 2023 год. В последний раз 27-летний Чернов вызывался в сборную России в 2015 году, когда главным тренером команды был Фабио Капелло.

Источник: Sport24.


Чернов Спартак Сборная России
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