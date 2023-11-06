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Деограсия – о судействе в матче с "Ростовом": никогда не говорил плохо об арбитрах, но прошу уважения к нам

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал выступление своей команды в матче с "Ростовом" (1:1) в 14-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Оренбург"
— У нас было очень много моментов, часто били по воротам, доходили до ворот, но и "Ростов" создавал моменты. Когда назначили пенальти в пользу "Ростова", момент пересмотрели, хорошо. Был момент, когда игрок "Ростова" выбил мяч рукой с линии ворот, его не посмотрели. Я никогда не говорил плохо об арбитрах, плохо говорить не буду, но прошу уважения к нашей команде.

Сегодня, 6 ноября 2023 года, в Оренбурге состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Оренбург" сыграл против "Ростова". Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. Отметим, что на 17 минуте в штрафной площади гостей произошел спорный эпизод с попаданием мяча в руку защитника Максима Осипенко. При этом рефери поединка, коим оказался Роман Сафьян, не стал назначать 11-метровый удар в ворота южан.

Источник: "Матч ТВ"


Деограсия Оренбург Ростов
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