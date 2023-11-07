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Личка: если женщины-судьи появятся в РПЛ, это не будет проблемой

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Наставник "Динамо" Марцел Личка прокомментировал возможное появление в РПЛ арбитров женского пола.
Фото: РИА Новости
"В Чехии у нас тоже судят женщины. Если они появятся в РПЛ, это не будет проблемой. Для меня не имеет значения, какой пол у арбитра. У меня есть опыт взаимодействия с женщинами-судьями", — цитирует Личку "СЭ".

Арбитр Вера Опейкина работала на матчах Кубка России. Матчи РПЛ судьи женского пола ещё не обслуживали.

Личка работает в России с августа 2020 года. Чешский специалист был главным тренером в "Динамо" и "Оренбурге".

Личка РПЛ Опейкина Динамо
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