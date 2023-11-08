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Аршавин: сначала будем играть без флага и гимна, потом скажут выступать без майки и трусов

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Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался против возможного перехода в Азию.
Фото: Максим Константинов / Матч ТВ
"Вообще не представляю, как играть в Азии. Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?" — сказал Аршавин.

Напомним, ранее РФС неоднократно поднимал тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию из-за бана со стороны УЕФА и ФИФА. Однако этот переход не дал бы российскому футболу 100% гарантию участия в международных соревнованиях и согласия на матчи со стороны других сборных.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Аршавин РФС
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