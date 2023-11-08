– Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время штраф оплачен, – цитирует ответ представителя областного ГУ МВД "КП-Самара".
Дорожно-транспортное происшествие с участием нападающего "Крыльев Советов" Владимира Писарского произошло 21 августа 2023 года в Самаре на Ново-Садовой улице. Участниками аварии стали два автомобиля марки Mercedes.
27-летний форвард перешел в поволжский клуб из "Оренбурга" в январе нынешнего года. В нынешнем сезоне Писарский принял участие в семи матчах чемпионата России в составе "Крыльев", забив единственный гол. Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2 млн евро.
Форвард "Крыльев Советов" Писарский оштрафован на 5 тысяч рублей за ДТП в Самаре
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский оштрафован на 5 тысяч рублей за ДТП в Самаре, которое произошло в августе 2023 года.
Фото: ФК "Крылья Советов"