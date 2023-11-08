– Думаю, в зимнюю паузу может что-то измениться в тренерском штабе "Спартака". На чемпионство в этом сезоне уже трудно рассчитывать, учитывая позицию, на которой находятся сейчас "красно-белые". Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году. В целом, думаю, что терпение руководителей "Спартака" и болельщиков на пределе, – цитирует Жукова "СЭ".
34-летний Гильермо Абаскаль был утвержден на посту главного тренера "Спартака" в июне 2022 года. Под его руководством московская команда завоевала бронзовые награды Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.
5 ноября "Локомотив" в большинстве не смог обыграть "Спартак" в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на "РЖД Арене" в Черкизове завершилась вничью - 1:1. При этом "красно-белые" больше тайма играли вдесятером после удаления на 38-й минуте полузащитника Даниила Хлусевича.
Несмотря на численное меньшинство, "Спартак" открыл счет благодаря точному удару Антона Зиньковского. Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба восстановил равенство. Концовка проходила с преимуществом "железнодорожников", однако им не удалось вырвать победу. Форвард "красно-белых" Александр Соболев остался в запасе и не появился на поле.
После 14 сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля набрала 21 очко и расположилась на шестом месте в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. В ближайшем туре "Спартак" сыграет с "Ростовом".
Жуков – об Абаскале: терпение руководителей "Спартака" и болельщиков на пределе
Почетный президент ОКР Александр Жуков, являющийся болельщиком "Спартака", поделился мнением по поводу позиций главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"