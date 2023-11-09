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Тренер "Зенита" Де Оливейра: Малком скучает по Петербургу

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Тренер петербургского "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о том, что экс-игрок сине-бело-голубых Малком скучает по Санкт-Петербургу.
Фото: ФК "Зенит"
"Инфраструктура, стадионы, организация турниров — все хуже, чем в России. Конечно, Малком скучает по Петербургу", — приводит слова тренера "Зенита" "СЭ".

Малком играл за "Зенит" 4 сезона. Бразилец оформил 42 гола и 24 передачи в 109 матчах за российский клуб. Вместе с петербуржцами футболист 4 раза выигрывал РПЛ.

Сейчас вингер выступает за "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии. В местной лиге Малком сыграл 12 матчей, в них он забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Зенит Малком Оливейра
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