"Инфраструктура, стадионы, организация турниров — все хуже, чем в России. Конечно, Малком скучает по Петербургу", — приводит слова тренера "Зенита" "СЭ".
Малком играл за "Зенит" 4 сезона. Бразилец оформил 42 гола и 24 передачи в 109 матчах за российский клуб. Вместе с петербуржцами футболист 4 раза выигрывал РПЛ.
Сейчас вингер выступает за "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии. В местной лиге Малком сыграл 12 матчей, в них он забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Тренер "Зенита" Де Оливейра: Малком скучает по Петербургу
Тренер петербургского "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о том, что экс-игрок сине-бело-голубых Малком скучает по Санкт-Петербургу.
Фото: ФК "Зенит"