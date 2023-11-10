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Смородская – об Абаскале в "Спартаке": результаты не впечатляют, игра тоже

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Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
– Результаты команды не впечатляют, игра тоже. И это еще конкуренты дают очень много шансов "Спартаку", теряя очки. Плохо, что игроки не прогрессируют под руководством Абаскаля. Нет каких-то новых решений, идей, — цитирует Смородскую "РБ Спорт".

После 14 туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету 21 очко. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице.

В 15 туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" на своем поле сыграет против "Ростова". Данная встреча состоится 12 ноября. Она пройдет в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало предстоящего поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

Смородская Абаскаль Спартак
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