"Меня искусственно выдавливали из "Сочи"? Именно. Искусственно лишали игрового времени и приписывали мне конфликтные ситуации внутри команды. Но время показывает, что проблема заключалась не во мне. А их сегодняшние результаты — налицо", — сказал Цаллагов.
32-летний Цаллагов представлял сочинскую команду с 2019 по 2023 год. За это время полузащитник, умеющий также выступать на позициях крайних защитников, принял участие в 110 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
Цаллагов также успел поиграть за "Зенит", "Динамо", "Рубин" и "Крылья Советов".
Источник: Sport24.
Цаллагов: меня искусственно выдавливали из "Сочи". Время и результаты показали, что проблема не во мне
Полузащитник "Алании" Ибрагим Цаллагов считает, что его искусственно пытались убрать из состава "Сочи".
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив