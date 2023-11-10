Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Цаллагов: меня искусственно выдавливали из "Сочи". Время и результаты показали, что проблема не во мне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Алании" Ибрагим Цаллагов считает, что его искусственно пытались убрать из состава "Сочи".
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
"Меня искусственно выдавливали из "Сочи"? Именно. Искусственно лишали игрового времени и приписывали мне конфликтные ситуации внутри команды. Но время показывает, что проблема заключалась не во мне. А их сегодняшние результаты — налицо", — сказал Цаллагов.

32-летний Цаллагов представлял сочинскую команду с 2019 по 2023 год. За это время полузащитник, умеющий также выступать на позициях крайних защитников, принял участие в 110 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Цаллагов также успел поиграть за "Зенит", "Динамо", "Рубин" и "Крылья Советов".

Источник: Sport24.

Цаллагов Сочи Алания
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится