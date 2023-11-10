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Джанашия: Россия вернется в международный футбол через полгода. Максимум — год. Надо ворваться, всех там рвать

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Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия считает, что российский футбол в скором времени вернётся на международный уровень.
Фото: ФК "Локомотив"
"Со временем все вернется, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться, всех там рвать. Как скоро Россия вернется? Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чем тут политика?" — сказал Джанашия.

Напомним, отстранение России действует с момента начала конфликта на Украине. Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что российский футбол вернётся на международную арену после завершения событий на Украине.

Источник: "Чемпионат".

Сборная России УЕФА ФИФА
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