"Со временем все вернется, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться, всех там рвать. Как скоро Россия вернется? Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чем тут политика?" — сказал Джанашия.
Напомним, отстранение России действует с момента начала конфликта на Украине. Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что российский футбол вернётся на международную арену после завершения событий на Украине.
Источник: "Чемпионат".
Джанашия: Россия вернется в международный футбол через полгода. Максимум — год. Надо ворваться, всех там рвать
Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия считает, что российский футбол в скором времени вернётся на международный уровень.
Фото: ФК "Локомотив"