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Титов: если "Зенит" потеряет всех иностранцев, "Спартак" станет чемпионом

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Бывший полузащитник московского "Спартака" Егор Титов рассказал, в каком случае красно-белые станут чемпионами в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Если "Зенит" потеряет всех иностранцев, "Спартак" станет чемпионом. К сожалению, выиграет "Зенит". Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл "Спартак", — цитирует Титова "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" завоевал золотые медали в пяти предыдущих розыгрышах чемпионата России по футболу. В нынешнем сезоне после 14 туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 28 очков. Московский "Спартак", в свою очередь, идет шестым. На счету красно-белых 21 очко.

Титов Зенит Спартак
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