– Если "Зенит" потеряет всех иностранцев, "Спартак" станет чемпионом. К сожалению, выиграет "Зенит". Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл "Спартак", — цитирует Титова "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" завоевал золотые медали в пяти предыдущих розыгрышах чемпионата России по футболу. В нынешнем сезоне после 14 туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 28 очков. Московский "Спартак", в свою очередь, идет шестым. На счету красно-белых 21 очко.
Титов: если "Зенит" потеряет всех иностранцев, "Спартак" станет чемпионом
Бывший полузащитник московского "Спартака" Егор Титов рассказал, в каком случае красно-белые станут чемпионами в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"