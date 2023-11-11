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Агент Дасы: с Эли все в порядке, не надо драматизировать

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Агент Бояз Горен, представляющий интересы защитника московского "Динамо" Эли Дасы, отреагировал на публикацию футболиста после начала обстрела по пути в аэропорт.
Фото: ФК "Динамо"
"С Эли все в порядке. Ничего страшного не случилось. У нас железный купол, и мы в полной безопасности. Не надо драматизировать", — сказал Горен.

Сейчас Эли Даса находится в расположении сборной Израиля, в которой он является капитаном. На клубном уровне в нынешнем сезоне Даса провёл 12 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24.

Даса Динамо Сборная Израиля
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