"С Эли все в порядке. Ничего страшного не случилось. У нас железный купол, и мы в полной безопасности. Не надо драматизировать", — сказал Горен.
Сейчас Эли Даса находится в расположении сборной Израиля, в которой он является капитаном. На клубном уровне в нынешнем сезоне Даса провёл 12 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24.
Агент Дасы: с Эли все в порядке, не надо драматизировать
Агент Бояз Горен, представляющий интересы защитника московского "Динамо" Эли Дасы, отреагировал на публикацию футболиста после начала обстрела по пути в аэропорт.
Фото: ФК "Динамо"